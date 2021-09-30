Художественная выставка «Великие репинские ученики» открылась в Москве

30.09.2021
Выставка нацелена показать известного художника Илью Репина как педагога, которому удалось взрастить плеяду выдающихся мастеров русской живописи. Благодаря авторитету и педагогическому такту Репина смогли раскрыться немало талантливых художников — Валентин Серов, Константин Сомов, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь и другие.
Поучаствовать в проекте академии смогли более 20 столичных и региональных музеев, которые предоставили порядка 270 произведений живописи и графики. В их числе — Третьяковская галерея, Музей искусства народов Востока, Музей русского импрессионизма, художественные музеи Владимира, Казани, Мурома, Севастополя, Чебоксар, Ульяновска.
Астраханская картинная галерея предоставила пять произведений: это графические листы Бориса Кустодиева, иллюстрация к книге Надежды Павлович «Паровоз-гуляка» и Филиппа Малявина «Портрет скульптора Владимира Беклемишева», картины «Натюрморт. Яблоки» Игоря Грабаря, «Дровоколы» и «На звоннице» Ивана Горюшкина-Сорокопудова. Столичная выставка работает до 5 декабря.
Фото: Министерство культуры и туризма Астраханской области