Лучшие фильмы-антиутопии

«Смерть и компас», 1992





Действие разворачивается в городе, который страдает и от преступников, и от полицейских. В нем происходит таинственное преступление, за расследование которого берется опытный детектив. Он подозревает, что в городе совершается некий мистический ритуал. Следующие события подтверждают его теорию. Фильм основан на рассказе Хорхе Луиса Борхеса.





«Лобстер», 2015





Дэвид живет в обществе, где человек обязан иметь пару. После ухода супруги он отправляется в Отель, где в течение 45 дней должен найти спутницу среди таких же разведенцев и разведенок. В противном случае его превратят в животное. Найти пару не так-то просто — люди должны иметь нечто общее, а совместимость должна пройти проверку. При этом люди друг друга очень боятся. Дэвид не оставляет попыток найти пару, но время на исходе.





«Тайна семи сестер», 2017





В недалеком будущем планета страдает из-за перенаселения и генетических мутаций, приводящих к рождению многочисленных близнецов. Семьям разрешают иметь только одного ребенка. Остальных забирают и замораживают. Один мужчина умудряется спрятать от системы семь дочерей, каждая из которых выходит в мир только на один день в неделю. Сестры — очень разные, но вынуждены исполнять роль одной женщины в течение всей жизни. Однажды сестра-понедельник пропадает, остальные девушки продолжают жить по привычной схеме и искать ее.





Фото: кадр из фильма «Тайна семи сестер»