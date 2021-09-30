Измены, ревность, терпение: история Эдиты Пьехи и Александра Броневицкого

Эдита Пьеха приехала в Ленинград, чтобы учиться на психолога в университете. Она плохо говорила по-русски, боялась большого города и совершенно не умела ухаживать за собой. Девушка переживала за стипендию, которая была ее единственным доходом. Ей было тяжело в чужом городе. Она нашла отдушину — начала петь в хоре польского землячества. Там ее заметил Александр Броневицкий.





Начало «Дружбы»





Он был студентом Ленинградской консерватории. Его внимание привлекла высокая девушка с необычным голосом и акцентом. Броневицкий позвал ее в ансамбль студентов консерватории, которым руководил. Ее дебют в качестве солистки ансамбля состоялся в новогоднюю ночь 1955-1956. Выступление произвело фурор — Пьеху несколько раз вызывали на бис, о ней и коллективе заговорил весь город. Возможно, именно тогда Александр решил связать свою судьбу с Эдитой — и творческую, и личную.





Первое время она не обращала внимания на Броневицкого. Он был для нее руководителем ансамбля. Однако острый ум, обаяние, галантные манеры, творческий и веселый характер сделали свое дело. Эдита влюбилась. Однако все мысли были заняты работой в «Дружбе» — такое название получил ансамбль благодаря солистке.





Золотое время





Через год после триумфального выступления Броневицкий сделал предложение. 19-летней Пьехе казалось, что еще рано выходить замуж, но вскоре она согласилась. Молодожены поселились в квартире его родителей и продолжили заниматься «Дружбой». Отрабатывали репертуар, занимались стилем и манерами солистки, готовились к гастролям.





Броневицкий не стеснялся в выражениях и говорил, чтобы Пьеха что-то сделал с собой, чтобы стать красивее. Она изучала стиль икон того времени Джины Лоллобриджиды и Софи Лорен, копировала их прически и макияж, работала над осанкой.





«Дружба» гастролировала по всему СССР и другим странам, включая Францию, США, Германию. В 1959 году ансамбль раскритиковали за пропаганду джаза и распустили его. Однако коллектив удалось отстоять, в том числе благодаря Эдите. По ее признанию, после этого случая Шура, как она звала мужа, начал уважать ее.





Ревность и измены





Броневицкий любил Пьеху и восхищался ею, но это не мешало ему изменять. Эдита знала об этом, но воспитанная в строгости девушка молча терпела. Чем больше опыта на сцене она получила, тем увереннее и привлекательнее становилась. Броневицкий это видел, потому изводил ее совершенно беспочвенной ревностью. Может быть, он судил по себе — для него измены были обычным делом. На Эдите плохо отражалось поведение мужа. На фоне переживаний она родила дочь раньше срока.





Терпение Эдиты оказалось не вечным. После 20 лет любви и моральных истязаний она подала на развод с Шурой. Он был шокирован. Кричал, что без него она пропадет. Но Эдита не пропала — она организовала свой ансамбль и продолжила выступать.





Эпилог





После развода Броневицкий прожил 12 лет. Он скончался на гастролях «Дружбы». По утверждению Пьехи, он умер от проблем с сердцем в номере, где его оставила вторая жена.





Пьеха еще дважды выходила замуж. Второй брак продлился семь лет, третий — 12 лет. Эдита продолжала выступать вплоть до 2021 года. Только в 84 года она объявила о завершении концертной деятельности.





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