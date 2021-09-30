Уральская индустриальная биеннале может получить постоянную площадку в Екатеринбурге

Организаторы Уральской индустриальной биеннале обсуждают с властями Свердловской области создание постоянной площадки в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова рассказала, что организаторы уже много лет думают о том, чтобы у проекта появилась своя постоянная площадка присутствия. Она добавила, что по этому поводу состоялась встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По словам Прудниковой, в качестве возможного варианта для постоянной площадки биеннале рассматривается конструктивистский комплекс НИИ Охраны материнства и младенчества. Как уточнила заместитель регионального министра культуры Юлия Прыткова, губернатор действительно дал поручение найти для Уральской индустриальной биеннале постоянную площадку.

Уральская индустриальная биеннале — крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начало которому было положено в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства. В этом году темой биеннале стало «Время обнимать и уклоняться от объятий», предметом осмысления — нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях.