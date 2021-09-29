Армянский певец и композитор Айк Акопян умер в 44 года от COVID-19

Известный армянский певец и композитор Айк Акопян, более известный под сценическим псевдонимом Айко, скончался на 45-м году жизни, сообщила руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

После того как Айко заразился коронавирусной инфекцией, стало известно, что он находился в тяжелом состоянии более двух недель, однако подробности не сообщались, в том числе по просьбе бывшей жены певца Анаит Симонян, с целью оградить их сына от негативной информации.

Айк Акопян родился 25 августа 1977 года. С детства увлекался музыкой и играл на множестве музыкальных инструментов, за что его часто называли «человеком-оркестром».

Музыкант окончил Ереванскую консерваторию. В 2006 году был удостоен звания заслуженного артиста Армении.

Принимал участие в «Евровидение-2007», где занял 8-е место. Айко написал музыку к таким известным армянским фильмам, как «Не бойся», «Убитый голубь», «Дневник крестокрада», «Ничего не останется», «Юбилейный клиент», «Рассвет на Ванском море», «Гарегин Нжде».