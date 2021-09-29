Как сложилась судьба звезды 90-х Вадима Казаченко

Вадим Казаченко родился в 1963 году в Полтаве. Он очень хотел стать музыкантом. Начал пробиваться на эстраду с середины 80-х годов. Работал в ВИА «Фестиваль» и группе «Фристайл».



Карьера





С «Фристайлом» к нему пришла первая известность. Он исполнил главные хиты группы, в том числе «Белая метелица» и «Больно мне, больно». Последняя песня стала визитной карточкой Вадима Казаченко.





С 1992 году он отправился в сольное профессиональное путешествие. В 1990-е годы певец выпустил три альбома и несколько сборников лучших песен. В этот период он активно гастролировал, собирал огромные аудитории. На излете десятилетия Казаченко заявил, что устал от активной работы в шоу-бизнесе.





Новый альбом он выпустил только в 2007 году. В новом веке Казаченко издал еще две пластинки. Последняя датируется 2018 годом.





Скандалы





В последние годы имя Вадима Казаченко чаще звучало в связи со скандалами вокруг его личной жизни. Его бывшая супруга Ольга Мартынова заявила в одной из ТВ-программ, что он заставлял ее сделать аборт и выгонял на улицу. По словам певца, он не был уверен, что ребенок от него, поскольку даже не жил с ней. Женщина родила сына, но это не остаовило публичный скандал. Как писали СМИ, вместо того чтобы разобраться в отношениях с одной женщиной, Казаченко начал встречаться с другой. У него завязался роман с его директором Ириной Аманти. С 2017 года они официально расписаны.





Личная жизнь кумира 90-х стала более интересной для людей, чем его творчество. Несмотря на это Казаченко продолжает выступать в российских и зарубежных городах. В 2017 году он дал большой концерт в Кремлевском дворце.





Фото: кадр из клипа «На летящем коне»