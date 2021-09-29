Тайны Хараппской цивилизации

Хараппская цивилизация считается третьей по времени появления цивилизацией Древнего Востока после Египта и Месопотамии.





Что известно





Хараппская цивилизация располагалась в долине реки Инд на территории современных Афганистана, Пакистана и частично Индии. Она занимала огромную площадь — была в два раза больше Египта и Месопотамии вместе взятых.





Начало ее развития относят к 3300 г. до нашей эры (по другой версии, к 5000 г. до н.э.). Золотой период — около 2600-1900 гг. до нашей эры. В это время расцвели городские центры Мохенджо-Даро, Хараппа, Ракхигархи и другие.





Археологи считают, что цивилизация была относительно мирной. Она занималась не только войнами, но и ремеслами, торговлей, в том числе с довольно отдаленными территориями. Общество имело строгую иерархию, существовали система письма и большие города. Все это говорит о развитости древнего государства.





Что удивило ученых





По мнению исследователей, хараппское общество отличалось стремлением к обеспечению равных условий для жизни людей. Все дома в городах имели доступ к водопроводу и канализации. В Хараппе и Мохенджо-Даро были даже туалеты с канализацией. Подобный уровень развития не снился Европе даже в позднем Средневековье.





При строительстве городов внимание уделяли водным сооружениям, гигиене и доступности религиозных объектов для всех жителей. Все города имели развитую канализацию и дренажную систему. В домах были комнаты для купания, вода из которых уходила по стокам. Подобные решения превосходят нынешнее положение дел в некоторых современных поселениях Индии и Пакистана.





В отличие от других древних цивилизаций для Индской не характерно строительство гигантских храмов, дворцов и других объектов. Самые крупные постройки — это зернохранилища. Кроме того, существовали общественные бани.





Управление





Историки предполагают, что у индского общества не было единого правителя. Вероятно, были управленцы в больших городах. Это похоже на систему, существовавшую в древнегреческих полисах. При этом в обществе не было сильного расслоения — жители были примерно равны. Тем не менее административная и политическая власть сосредотачивались в руках какой-то группы, о чем говорят сложное планирование городов, наличие гидротехнической системы и единого стандарта при строительстве. В городах в основном жили ремесленники и торговцы.





Жители хараппских городов пользовались услугами стоматологов. Об этом свидетельствуют зубы со следами сверления, найденные при раскопках. Некоторые статуэтки говорят о том, что люди уже тогда занимались подобием современной йоги.



Религия





Особый интерес вызывает религия Хараппов. К сожалению, до нас дошло очень мало сведений, которые позволили бы что-то утверждать. Первое предположение гласило, что существовал культ бога Мужа и богини Матери. В некоторых находках увидели ранние формы индуистского бога Шивы, основателя джайнизма Ришабха и Будды. Эти версии неоднократно оспаривались. Были предположение о поклонении водному буйволу и поклонении Матери-богине.





Археологи находили изображения животных, а также танцующих девушек. Возможно, они связаны с религиозными практиками. Ученые сошлись во мнении, что Большая ванна, найденная в Мохенджо-Даро, имела отношение к религии. Там могли совершать религиозные омовения. Пока тайна религиозных представлений Хараппов не разгадана, как и их письменность.





Упадок





Сезонные паводки и дожди использовались для выращивания разных культур. Это позволило обеспечить переизбыток еды. Как следствие, развивались города. Однако надежда на то, что естественные осадки и наводнения всегда обеспечат водой аграрную сферу, не оправдалась.





Жители не уделили внимание развитию ирригационных систем. Рост городов и числа людей, осушение почв и рек привели к истощению водных ресурсов региона. Люди двинулись на восток, а Хараппская цивилизация пришла в упадок.





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