Чатал-Хююк: древнее поселение, где люди передвигались по крышам

Чатал-Хююк — крупнейшее и отлично сохранившееся древнее поселение. Самые ранние находки относят к 7400 году до нашей эры. Поселение просуществовало около двух тысячелетий, пока жители не покинули его.





Что это





Чатал-Хююк состоит из двух курганов. Восточный — более крупный и старый, западный — меньший по размеру и более поздний. Часть поселения образует холм, который создавался веками — люди строили новые дома поверх старых. По оценкам археологов, в поселении проживали до 10 тысяч человек. Они построили около 2 тысяч домов.





Поселение занимает от 13 до 20 га. При этом к сегодняшнему дню раскопано только 5%. Первые находки были сделаны в 1958 году британскими исследователями. В течение нескольких лет раскопали около двух сотен домов, затем работы приостановили. Их возобновили только в 1990-е годы, но темпы стали более медленными. Новая исследовательская группа более тщательно подошла к раскопкам. В начале 2000-х в работах участвовали более 200 человек — ученых, волонтеров из разных стран, местных жителей.





Что с домами





Особенность поселения состоит в расположении домов — их строили вплотную друг к другу. Они не имели общих стен, но улиц в современном понимании тоже не было. Новые дома вырастали прямо на старых. Помещения не имели ни окон, ни дверей. Единственное отверстие находилось в крыше, к нему вели внутренние и внешние лестницы. Оно служило и для входа, и для освещения, и для вентиляции, и для вывода дыма. Ученые предполагают, что люди передвигались по крышам.





Стены строили из глины, крыши имели деревянные балки. В домах были печи, скамейки, тары для хранения еды. К каждой комнате пристраивался небольшой склад для хранения. В помещениях жили до десяти человек.





Дома одновременно являлись и кладбищами — умерших хоронили под полами. Исследователи предполагают, что до захоронения тела находились на открытом воздухе, а в землю клали только кости. При этом черепа могли использовать в ритуалах — их не всегда находили в захоронениях.





В городе не нашли ни мастерских, ни больших площадей, ни административных помещений. На этом основании историки предположили, что в Чатал-Хююке не было централизованного управления. Ученые не исключали, что имело место матриархальное общество. Однако анализ показал отсутствие различий в занятиях и питании мужчин и женщин. Скорее всего, общество не было ни патриархальным, ни матриархальным.





Что значит находка





Раскопки поселения позволили ученым впервые предположить, что в Анатолии могли быть аграрные поселения. Раньше они не рассматривали этот регион как одну из колыбелей неолитической революции, в ходе которой человечество перешло от собирательства и охоты к сельскому хозяйству, животноводству и ремеслам.





Фото: Wolfgang Sauber — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53242123