Что осталось от великой Кхмерской империи

Кхмерская империя (Камбуджадеша) существовала в IX–XIII веках. Она занимала территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Столицей могущественного государства был город Ангкор.





Расцвет





Ангкор расположен в современной Камбодже. В нем сохранились величественные памятники золотого века Кхмерской империи — Ангкор-Ват и Байон. Они свидетельствуют об огромном богатстве и влиянии, развитой религии и культуре, технических достижениях и общественном развитии Камбуджадеши. В XI-XIII веках Ангкор был крупнейшим доиндустриальным центром мира.





В ХI-ХII веках империя достигает пика развития и становится самой влиятельной в Юго-Восточной Азии. Она зарабатывает на сельском хозяйстве и торговле, завоевывает огромные территории, занимается масштабным строительством храмов и ирригационных сооружений.



Великое наследие





Ангкор-Ват — одно из самых величественных сохранившихся монументальных сооружений на Земле. Храмовый комплекс в честь бога Вишну воздвигли в первой половине ХII века. Храм отличают пять башен, сделанных из песчаника. Они олицетворяют гору Меру — центр Вселенной. Комплекс окружен стеной и прудом, символизирующим океан. В него можно попасть через единственный вход, расположенный с западной стороны.





Культовое сооружение украшено барельефами, на которых представлены сюжеты из индуистских мифов, эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата» и кхмерской истории. Ангкор-Ват связан не только с искусными архитектурными и скульптурными композициями. Его строительство предполагало создание сложной системы водных сооружений.



Упадок





Со второй половины ХII века Кхмерская империя постепенно приходит в упадок. Она истощается из-за бесконечных войн, масштабного строительства и внутренних противоречий. Государство страдает от нашествия тайских племен и прекращает существование к XIV веку.





К этому времени люди покидают территорию близ храма Ангкор-Ват. Как считают историки, это произошло из-за износа водной системы и изменений климата.





Фото: Manfred Werner — Собственная работа, загруженная первоначальным автором, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14165