Ведьма с Уолл-стрит: самая скупая женщина в истории

Генриетта Грин вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый скупой человек в мире. Кроме того, она считается самой богатой женщиной в истории. О ее прижимистости ходили невероятные слухи. Она была не только экстремально бережливой и эксцентричной особой, но и хватким предпринимателем, финансистом и инвестором.





Ранний интерес





Генриетта родилась в 1834 году в семье квакеров, проживавшей в США. Ее семья была очень состоятельной — зарабатывала на китобойном промысле и торговле с Китаем. С ранних лет ей прививали бережливость. Под влиянием отца и деда Генриетта увлеклась финансами. Уже в детстве она читала финансовые газеты, в подростковом возрасте стала семейным бухгалтером. В 30 лет ей досталось состояние отца, которое она инвестировала, несмотря на протесты других родственников.





В 33 года Генриетта вышла замуж за мультимиллионера Эдварда Грина. Еще до бракосочетания она добилась, чтобы будущий супруг отказался от всех прав на ее деньги. Оба занимались инвестициями, но вели раздельный бюджет. Генриетта придерживалась стратегии, которую сама составила. Она использовала разные инструменты, в том числе с высоким риском. И не прогадывала — ее состояние росло как на дрожжах.



Слухи о жадности





О скупости Генриетты Грин ходили легенды. Говорили, что она не пользовалась горячей водой, отоплением и даже мылом. Носила одно-единственное черное платье. Просила горничную стирать только самые заметные пятна на нем, чтобы экономить мыло. Питалась только в самых дешевых заведениях, покупала только уцененное печенье и забирала у мясника бесплатные кости для собаки. По одной из легенд, Грин провела полночи в поисках марки, которую обронила в экипаже. Она стоила всего два цента.





Самая ужасная история гласит, что она обратилась в бесплатную больницу для бедных, когда ее сын сломал ногу. У мальчика развилась гангрена, и ему ампутировали ногу. По другой истории, она не могла смириться с тем, что ее тетя завещала деньги на благотворительные цели. Грин обратилась в суд. Она представила якобы более раннее завещание, по которому все средства должны были достаться ей. Но суд решил, что предоставленная бумага — подделка.



Влияние на Уолл-Стрит





Несмотря на эксцентричный характер и невероятную бережливость, Грин приобрела серьезное влияние в деловом мире. В то время это был исключительно мужской мир. Но она смогла стать успешным финансистом. Она занималась недвижимостью, инвестициями, выдачей ссуд под проценты. В тяжелые времена к ней обращались за кредитованием даже власти. Генриетту Грин прозвали ведьмой с Уолл-стрит. Возможно, потому что в деловом мире было очень мало женщин, и она серьезно выделялась. Возможно, сыграло роль и ее черное заношенное платье, которое она редко стирала.





Грин умерла в 81 год. Она оставила около 200 миллионов долларов (более 4 миллиардов долларов по переоценке 2014 года). Состояние, которое оставил ей отец, было почти в 30 раз меньше.





Может быть, голливудские продюсеры снимут фильм о невероятной женщине, которая добилась огромного успеха в деловом мире и прославилась экстремальной экономностью.





Фото: Hollinger & Rockey — изображение из Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий (Prints and Photographs division), Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37493166