Российский фильм победил в программе «Новые режиссеры» кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Дебютный фильм Лены Ланских «Ничья» получил главный приз в номинации «Новые режиссеры», сообщили в Минкультуры РФ.

Фильм был создан при поддержке Минкультуры России.

«В этом году мы уже гордились за фильм «Разжимая кулаки», и сейчас настало время чествовать создателей яркого проекта «Ничья». Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов. Приятно видеть, когда поддержанные ведомством картины выстреливают и так великолепно представляют нашу страну на международной арене», — отметила глава Минкультуры России Ольга Любимова.

Министр также напомнила, что впервые в этом году в преддверии конкурса дебютантов в Минкультуры России проведен интенсив «Искусство питчинга», где молодым режиссерам и сценаристам рассказали, как интереснее презентовать свой проект, а также все желающие получили возможность принять участие в лекциях и мастер-классах от знаменитых продюсеров, режиссеров и киноведов.

Продюсерами картины стали Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, главные роли в фильме исполнили Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов и другие. «Ничья» – социальная драма о судьбе 15-летней Вики, ставшей мамой в юном возрасте. Непростые отношения со взрослыми и сверстниками, ответственность за ребенка. На этом пути ее ждет множество трудностей и испытаний.