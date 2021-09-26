Юбилейный фестиваль InClassica в Дубае закроется выступлением Мацуева и Сладковского

26.09.2021

Юбилейный фестиваль InClassica в Дубае закроется выступлением Мацуева и Сладковского

Международный фестиваль классической музыки InClassica завершится концертом народного артиста РФ Дениса Мацуева и Российского национального оркестра под управлением дирижёра Александра Сладковского, сообщает ТАСС.

На дубайской сцене Coca-Cola Arena прозвучат знаменитые произведения великих отечественных композиторов. Выступление разбито на две части – в первой части  исполнят Концерт N 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, во второй части – Симфонию N 4 Петра Чайковского. 

X юбилейный международный фестиваль классической музыки InClassica в этом году проходит в Дубае.  В программу фестиваля  вошли 37 всемирно известных музыкантов, 12 выдающихся дирижеров и 7 оркестров. 

Целый месяц концерты проходили на двух площадках – в зале Dubai Opera и крупнейшем ближневосточном комплексе Coca-Cola Arena. Организаторами выступили Европейский фонд поддержки культуры и SAMIT Event Group.