Юбилейный фестиваль деятелей интернета 404fest открылся в Самаре

В Самаре стартовал десятый, юбилейный, фестиваль деятелей интернета 404fest, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На десятом фестивале деятелей интернета 404fest будут обсуждаться вопросы веб-разработок, дизайна, менеджмента, PR и маркетинга, бизнес-технологий, стартапов, искусственного интеллекта, кибербезопасности, и многие другие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что 404fest является одним из брендов региона.

«Сегодня здесь те, кто были на первых фестивалях в качестве школьников и студентов, а уже сегодня – успешные руководители, топ-менеджеры, собственники компаний. Уверен, что фестиваль будет расти и привлекать все больше специалистов», – приводятся в сообщении слова Азарова. В программу фестиваля 2021 года вошло 12 тематических секций, выступления более 60 топовых спикеров, в их числе дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев, представители компаний Microsoft Norway, Ozon, «Яндекс», Mail.ru Group, компаний банковского сектора.

Мероприятие проводится с учетом санитарно-эпидемиологических требований, допуск на него разрешили только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител в результате перенесенного коронавируса.