Всероссийский кинофестиваль «Золотой феникс» стартовал в Смоленске

Торжественное открытие XIV Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой феникс» прошло в кинотеатре «Современник», сообщает пресс-служба фестиваля.

В пятидневной программе фестиваля запланирован показ 18 картин, в том числе 12 полнометражных фильмов и 5 короткометражек.

Фильмом открытия стала картина «Пальма» режиссера Александра Домогарова младшего. Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые происходили в середине 1970-х годов в аэропорту Внуково.

Вынужденно оставленная хозяином немецкая овчарка два года ждала его у взлетной полосы, встречая каждый прилетающий Ил-18. В конкурсную программу включены также ленты «Маленький воин» Ильи Ермолова, «Судьба диверсанта» Дмитрия Астрахана, «Отель» Александра Балуева, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой и другие.

Также пройдет специальный показ фильма «Двадцать дней без войны», посвященный 100-летию народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Юрия Никулина. Основным условием проведения «Золотого феникса» стало соблюдение норм профилактики коронавируса, а количество мест в зрительном зале строго ограничено.

Фото: пресс-служба фестиваля «Золотой феникс»