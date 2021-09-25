Стал известен лонг-лист Международной молодежной премии «Восхождение»

Жюри и оргкомитет Международной молодежной премии «Восхождение» утвердили длинный список участников, в который вошли 99 литераторов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Русского ПЕН-центра сообщили, что жюри и оргкомитет утвердили длинный список Международной молодежной премии «Восхождение». Всего на конкурс поступило более 140 произведений и рукописей авторов от 18 до 35 лет из 42 регионов России, а также стран СНГ и стран дальнего зарубежья.

В номинации «Проза» представлен 31 писатель, в номинации «Детская и подростковая литература» – 13 авторов, в номинации «Киносценарий» – шесть участников. Самый большую группу представляют авторы номинации «Поэзия» – в длинный список вошли 49 юных поэтов.

Жюри предстоит выбрать по одному лауреату в каждой из номинаций, которому достанется денежная премия в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, финалистов всех номинаций наградят почетными дипломами.