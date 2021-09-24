Выставка работ Василия Поленова открылась в Сербии

Экспозиция «Василий Поленов: Сербская война глазами русского художника» открылась в Сербии в 145-ю годовщину начала Сербско-турецкой войны 1876–1877 годов, сообщает ТАСС.

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова рассказала, что выставка стала настоящим открытием и для России, и для Сербии. Чиновница добавила, что считает символичной выбранную для открытия выставки дату — она в точности совпадает с днем, когда Поленов приехал в Сербию.

Гости выставки смогли ознакомиться с фронтовыми работами Василия Поленова (1844–1927), которые он создал, будучи одним из 4 тыс. российских добровольцев, принявших участие в Сербско-турецкой войне. В настоящее время картины хранятся в фондах Третьяковской галереи и Музея-заповедника Поленова.

Посетителям предстоит увидеть отрывки из «Дневников русского добровольца», которые художник опубликовал в журнале «Пчела» в 1877 году. По словам директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде Евгения Баранова, двуязычный альбом фронтовых зарисовок Поленова обещает стать библиографической редкостью.

В рамках открытия выставки в честь 145-летия прибытия русских добровольцев в Сербию прошла церемония гашения марки с фрагментами картин русского художника.

Организатором мероприятия выступили «Почта Сербии», Государственная Третьяковская галерея, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова, Русский дом в Белграде, библиотека «Адлигат» и Русский научный институт в Белграде.

Фото: кадр из репортажа