Что стало с Миледи из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Маргарита Терехова родилась в 1942 году. Она сыграла в десятках фильмов. Особую популярность приобрела в 1970-е годы. Она была не только актрисой театра и кино, но и режиссером.





Первый успех пришел к Тереховой после выхода фильмов «Бегущая по волнам» и «Белорусский вокзал». В первом фильме ее запомнили в образе романтической девушки. Затем она предстала в образах роковых красавиц. Совсем иначе она стала смотреться в музыкальных фильмах «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера». Иную грань таланта Терехова представила в «Зеркале» Андрея Тарковского, которое сегодня считают вершиной творчества режиссера.





Пик популярности актрисы пришелся на рубеж 1970-1980-х годов. Терехова много снималась. При этом ей предлагали роли в самых разных фильмах: от трагикомедий до исторических драм. В этот период выходят «Благочестивая Марта», «Только для сумасшедших», «Д’Артаньян...» и другие фильмы с ее участием.





В 1990-е годы Терехова стала реже появляться в кино. В 1996 году она получила звание народной артистки РФ. В начале нового века она попробовала себя на режиссерском поприще. Под ее началом вышла экранизация «Чайки» Антона Чехова, в которой она сыграла Ирину Аркадину. Этот фильм стал последним в ее кинематографической карьере.





С середины 2000-х годов у актрисы прогрессирует болезнь Альцгеймера. Последние интервью она давала в 2009 и 2011 годах.







У Маргариты Тереховой — большая семья. Она трижды была замужем, родила двоих детей: дочь Анну и сына Александра. У нее есть внук Михаил и внучка Вера. В личной жизни не обошлось без скандалов. В прессе неоднократно сообщали, что актриса родила сына не от законного мужа, режиссера Георгия Гаврилова, а от любовника, бизнесмена из Таджикистана Сайфиддина Тураева. Он отрицал отцовство. Однако в титрах «Чайки» Александр фигурирует под фамилией Тураев.





Фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»