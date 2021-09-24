История создания легендарной «Бриллиантовой руки»

Фильм «Бриллиантовая рука» вышел на экраны в 1969 году и стал рекордсменом по числу посмотревших — 76 миллионов человек. Картина вошла в золотой фонд советского кинематографа. Фразы из комедии стали крылатыми.





Как ни странно, фильм основан на реальных событиях. В 60-е годы советская пресса сообщала о контрабандистах, придумавших хитрый способ перевозки товаров — в гипсе.





Главную роль Семена Семеныча Горбункова писали специально для Юрия Никулина. Для подбора остальных актеров устроили серьезные пробы. На роль Гешы Козодоева (Графа) пробовались Георгий Вицин, Михаил Пуговкин и другие. Гайдай выбрал Андрея Миронова. Леликом мог стать Пуговкин, но худсовет предпочел Анатолия Папанова. Долго не могли выбрать Анну Сергеевну. Режиссер видел в этой роли Клару Лучко, но она наотрез отказалась от предложения. Хотя Светлана Светличная казалось Гайдаю слишком откровенной в этом образе, утвердили ее.





В первом варианте сценария было три жулика. Авторам рекомендовали сократить банду и акцентировать внимание на роли милиции. Урезали и роль управдомши Варвары Сергеевны Плющ, в которой впоследствии возникли претензии у кинокритиков. Кроме того, удалили шутки Шефа про социализм.





В роли Стамбула «сыграл» Баку, в роли портового города, в котором живут герои — Сочи и Адлер. Лесные сцены снимали в Смоленской и Московской областях. Некоторые эпизоды также сняли в Москве.





Режиссер тщательно работал над образами, при этом актеры имели возможность для импровизации. Съемочные дни начинались с разминок, во время которых актеры предлагали по-разному раскрыть своих персонажей. Некоторые варианты Гайдай одобрил. Не обошлось без экспромтов. Фраза «Идиот!» от Лелика не входила в сценарий. Просто Папанов в сердцах выругался на сотрудника, из-за которого не получилось отснять очередной дубль.





Во время съемок пошли слухи о гибели Никулина. Актеру сделали «двойника» — манекен, который выпадал из багажника «Москвича». Его хранили в подвале гостиницы, где проживала съемочная группа. Однажды «Никулина», прикрытого простынкой, обнаружила уборщица. Так и разошелся слух о «смерти» актера.





Никулин сыграл в фильме с женой и сыном. Татьяна Никулина предстала в образе экскурсовода, а Максим Никулин — в образе мальчика, гулявшего по воде.





Долго не получался ключевой эпизод с падением Горбункова. Никулина решили поберечь — все-таки главный герой. Его дублером в эпизоде стал Леонид Каневский, сыгравший Аптекаря. В финальном кадре мелькает его нога, поскальзывающаяся на арбузной корке.





Режиссеру пришлось отстаивать песню «Остров невезения» в исполнении Миронова. Худсовет ее не оценил, а Гайдаю она пришлась по душе. «Вулкан страстей» исполнила Аида Ведищева. Анна Сергеевна говорила голосом Зои Толбузиной. Светличная произнесли только знаменитую фразу «Не виноватая я, он сам пришел».





Финальная сцена оказалась импровизацией режиссера. Предполагалось, что семья Горбунковых выйдет из подъезда, а у Семен Семеныча будут в гипсе обе руки. Жена должна была сообщить ему о пополнении в семье. Но от этой идеи отказались.





Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»