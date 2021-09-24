До конца года в регионах создадут более сотни передвижных культурных центров

В 19 регионах страны будет создано больше сотни передвижных многофункциональных культурных центров, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство продолжает развивать сельские территории, в частности, выделяя средства на строительство и ремонт домов культуры. Он добавил, что до конца этого года 19 регионов получат более 100 передвижных многофункциональных культурных центров.

Мишустин напомнил, что это поручение было дано по итогам прошлогоднего форума, который прошел в режиме онлайн. Он также упомянул принятые меры по повышению доступности медицинской помощи.

По словам председателя кабмина, за восемь месяцев текущего года в регионы уже поступили свыше пяти тысяч автомобилей, которые помогают медицинским работникам выезжать к пациентам на дом. Он заверил, что правительство готово обсуждать и прорабатывать в профильных министерствах все конструктивные инициативы форума, «чтобы помочь сделать жизнь людей на местах лучше».