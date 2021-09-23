Почему русские солдаты носили белые штаны

Современные российские военные в основном носят форму темных цветов. Стандарты форменной одежды и правила ее ношения определяются высшими госорганами. Белый цвет встречается у моряков, а также в некоторых элементах у других военных.





Несколько веков назад белый цвет был нормой для солдат. Они шли в бой в белых штанах, которые сегодня кажутся не очень практичными. С чем это было связано?





Привет из Европы





Петр I решил изменить военную форму русских солдат. Она должна была стать не только удобной, но и красивой. В его время были приняты документы об изменениях в военной форме. Более того, считалось, что солдаты с симпатичными лицами могли претендовать на продвижение по службе. Так ли было на самом деле — вряд ли узнаем достоверно. Известно точно, что Петр провел преобразование армии. Он распустил стрелецкие войска, ввел рекрутский набор и начал по-новому обучать солдат.





Первые белые элементы в форменной одежде появились в XVIII веке. Петр I к ним отношения не имел. Сначала — белые перчатки и треуголки, затем — штаны.





Тактический вопрос





Сегодня военным важно скрыться от противника. Раньше в этом не было необходимости — позиционная война, предполагающая ведение боевых действий с фронтов, еще не сформировалась. В XVIII и XIX веках войска выстраивались друг напротив друга и шли в атаку, они также использовали ружья со штыками и пушки. Оружие долго перезаряжалось, боезапасы были скудны. К тому же ружья не обладали ни скоростью, ни меткостью, ни способностью поражать на дальнее расстояние. Важным было умение вести бой штыками. Иллюстраций к этой тактике могут служить изображения Отечественной войны 1812 года. Кстати, Наполеон тоже любил белоснежные брюки.





С развитием военного дела, появлением новой тактики ведения войны и усовершенствованием оружия и боевой техники изменилась и форма. Позиционная война, ведущаяся со стабильных фронтов, окончательно оформилась в Первую мировую. Ее участники уже были одеты в более привычные нам темные тона.





Фото: Кившенко Алексей Данилович — [1], Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=238952