Не только «Доктор Хаус»: топ-8 сериалов про врачей

Сериалы про врачей — отличный вариант для домашнего развлечения. Они могут быть и драматическими, и комедийными, и историческими. Вспомним хотя бы «Скорую помощь», «Доктора Хауса» или отечественных «Интернов». Проекты на любой вкус — в подборке «Культуры».





«Анатомия страсти»





Кажется, в названии проекта заключена его суть. Здесь и медицина, и отношения. Сериал от Шонды Раймс начали показывать в 2005 году. С тех пор он выдержал 18 сезонов. Создателям проекта удается удерживать внимание аудитории. В центре сюжета — Мередит Грей. Несмотря на принадлежность к семье уважаемых медиков, она начинает работу в обычной городской больнице. Интерны получают опыт работы, влюбляются, борются за жизни пациентов, переживают личные трагедии.





«Клиника»





Пожалуй, самый веселый сериал про медиков. В нем есть все необходимое для удачной комедии — необщительный и гениальный врач-наставник, самоуверенная медсестра, три интерна: витающий в облаках Джей Ди, его друг-весельчак и его неуклюжая подруга (и временами девушка), а еще странный уборщик, главврач-бюрократ и много пациентов. Последний сезон кажется не таким смешным — повзрослевшие герои уже не так легки и веселы. Но все предыдущие сезоны ситкома веселят и затягивают.





«Вызовите акушерку»





Исторический сериал о работе медсестер-акушерок в Лондоне в 1950-1960-е годы. Они работают в очень бедном районе, где каждый месяц рождаются десятки детей. Акушерки принимают роды у женщин из семей, жизнь которых полна боли и страданий. В то же время сериал рассказывает о дружбе, взаимопомощи, чистых идеалах.





«Клиника счастья»





Российский проект с Дарьей Мороз в главной роли. Она играет основательницу клиники, в которой людей делают счастливыми. Врачи решают проблемы с физическим и ментальным здоровьем, что помогает изменить жизнь пациентов в лучшую сторону. Однако сама главврач вдруг перестает быть счастливой: ее сын влюбляется в замужнюю учительницу, муж что-то скрывает, а бизнес-партнер пытается отобрать клинику.



«Красные браслеты»





В центре повествования — подростки с тяжелыми заболеваниями, которые живут в больнице. Несмотря на условия, они создают музыкальную группу. Они дружат, ссорятся, влюбляются — как и положено подросткам. Кстати, в России сняли адаптацию этого проекта, за которую отвечали Наталья Мещанинова и Сергей Сенцов.



«Хороший доктор»





Медицинская драма от «Нетфликса» повествует о необычном докторе. У него — аутизм и синдром саванта. Он обладает уникальным даром, который использует для спасения пациентов. Гениальность идет рука об руку с тем, что внутреннее развитие врача соответствует ребенку. Вокруг него много скептиков, но есть и друг.





«Части тела»





Сериал о двух талантливых пластических хирургах, которые работают в своей клинике. Их работа стоит очень дорого, но от клиенток нет отбоя. Коллеги в клинике и друзья в жизни имеют разное отношение к работе. Один верен клятве Гиппократа, самоотвержен, готов делать бесплатные операции пострадавшим в авариях. Второй работает ради денег и интрижек с пациентками. Он готов на обман, измены и даже убийство.





«Записки юного врача»





Американский сериал по мотивам «Записок юного врача» Михаил Булгакова. Новоиспеченный выпускник мединститута Владимир Бомгард (Дэниел Рэдклиф) отправляется на работу в глубинку. На дворе — 1917 год. Его пациенты полны суеверий. Врач молод и неопытен. Периодически ему является Бомгард из будущего. Для него воспоминания становятся убежищем от допросов и обысков НКВД.





Фото: кадр из «Вызовите акушерку»