Яркая и сложная жизнь Клары Лучко

Клара Лучко родилась в Полтавской области УССР. Родители были заняты работой в совхозе. Воспитанием девочки занималась тетя. С началом войны семья эвакуировалась в Казахстан, где Клара окончила школу.





В детстве она не мечтала об актерской карьере, как ее подруги — Клара комплексовала из-за фигуры. Однако она решила поступать во ВГИК, который во время войны базировался в Алма-Ате. На вступительном экзамене девушка растерялась и не смогла прочитать стихи. Зато она убедительно показала миниатюру с тонущей подругой. Ее приняли на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.





Работа в кино





Клара начала сниматься в кино с маленьких и незаметных ролей, в том числе в фильме «Молодая гвардия» Герасимова. Для нескольких актеров и актрис он стал прорывным, но не для Лучко. Привлечь внимание ей удалось работой в «Кубанских казаках», где она сыграла Дашу Шелест. Вся страна признала ее казачкой, последовало и признание в виде престижной Сталинской премии.





После этого последовали работы в фильмах, ставших классикой советского кино: «Донецкие шахтеры», «Возвращение Василия Бортникова», «Большая семья», «На семи ветрах», «Государственный преступник», «Опекун», «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал», «Ларец Марии Медичи». Особый успех у зрителей имели фильмы «Цыган» и «Возвращение Будулая», где актриса сыграла Клавдию.





Клара Лучко признавалась, что ей не удалось сыграть многое из того, что хотелось сыграть. У нее не было ни мужа-режиссера, ни покровителей. Тем не менее в ее послужном списке — более 60 киноработ, а главное — зрительская любовь.





Личная жизнь





Первый раз Клара Лучко вышла замуж за партнера по «Кубанским казакам» Сергея Лукьянова. Их брак продлился 15 лет — до его смерти. У пары родилась дочь Оксана, которая сначала пошла по стопам матери, а затем нашла себя в журналистике.





Клара несколько лет приходила в себя после смерти мужа. В 44 года она познакомилась с писателем и журналистом Дмитрием Мамлеевым, за которого вышла замуж. Они прожили 36 лет — до ее смерти на 80-м году жизни. Она не дожила до юбилея несколько месяцев.





Фото: кадр из фильма «Кубанские казаки»