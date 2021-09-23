Как создавалась легендарная комедия «Иван Васильевич меняет профессию»

«Иван Васильевич меняет профессию» вышел на экраны в 1973 году. В первый год картину посмотрели больше 60 миллионов зрителей, что сделало ее лидером проката. Как создавался гениальный шедевр Леонида Гайдая?





На старте





После успешной «Кавказской пленницы» режиссер хотел экранизировать пьесу Михаила Булгакова «Бег». Этой идее не суждено было сбыться. Тогда Гайдай взялся за его пьесу «Иван Васильевич», которая не была поставлена при жизни писателя. Над сценарием он работал с Владленом Бахновым.





Поиск актеров





Гайдай предполагал, что Ивана Васильевича и Ивана Буншу сыграет его любимый актер Юрий Никулин. Однако он отказался от роли. По одной версии, из-за занятости в цирке. По другой, он решил, что фильм все равно не выпустят в прокат.





На роль царя и управдома пробовались многие актеры — Георгий Вицин, Евгений Евстегнеев, Владимир Этуш, Евгений Лебедев. Режиссера устроил только Юрий Яковлев, который оказался убедительным и в роли сурового правителя, и в роли жалкого управдома.





С утверждением Яковлева возникала новая проблема. Гайдай хотел, чтобы Жоржа Милославского сыграл его любимец Андрей Миронов. Однако Яковлев и Миронов не сработались. Снова начались пробы. Снова вереница звездных имен — Вячеслав Невинный, Георгий Бурков, Сергей Никоненко. Выбор пал на Леонида Куравлева, который идеально вписался в образ.





В роли инженера режиссер виде Шурика, который уже не раз появлялся в его комедиях в исполнении Александра Демьяненко. Пьесу переписали под этого героя. Шурик органично влился в фантастическую комедию. Хотя актеру было не очень интересно работать — для него роль Шурика не стала новым профессиональным вызовом.





На роль Зины пробовались несколько актрис. Конкуренцию Наталье Селезневой составили Наталья Гундарева, Екатерина Маркова, Наталья Гвоздикова и другие. Режиссер предпочел первую претендентку.





Факты





Съемки проходили в нескольких местах: Ростове Великом, Ялте, Москве. Погоню за «не настоящим царем» снимали в Ростовском кремле.





Знаменитую песню «Звенит январская вьюга» первой исполнила София Ротару. Однако ее голос и манеру пения посчитали не подходящими для комедии. В фильме композиция звучит в исполнении Нины Бродской.





Шведский посол говорит на плохом немецком языке — так было в оригинальной пьесе. Режиссер решил сохранить этот вариант.





Фильм довольно серьезно «порезали». После работы цензурного комитета он стал короче на 10 минут. Авторам пришлось заменить фразы, которые показались цензорам слишком критическими в отношении властей. Оригинальную версию фильма до сих пор хранят на «Мосфильме».





Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»