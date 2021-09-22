Лучшие фильмы с Ричардом Гиром для поклонниц «идеального мужчины»

Ричард Гир затмил всех конкурентов благодаря героям, которых сыграл в фильмах, полюбившимся многим женщинам. Все началось с «Красотки» 1990 года, который до сих пор волнует женские сердца.





«Красотка»





Картина принесла Ричарду Гиру всемирную славу. Однако он не сразу согласился играть в ней — ему не понравился банальный сюжет и довольно плоский образ его персонажа. Тем не менее состоятельный, красивый и вежливый Эдвард Льюс пришелся по душе зрительницам в разных странах. Сюжет известен многим. По сути, это современная версия Золушки. Только на ее месте — секс-работница Вивьен в исполнении Джулии Робертс. Сегодня фильм критикуют за романтизацию проституции, но пока он остается любимым зрелищем для многих дам.





«Окончательный анализ»





В мелодраматическом триллере 1992 года Ричард Гир воплотил образ привлекательного психиатра, прекрасного любовника и мужчину, который вызывает сожаление. Он влюбляется в сестру пациентки, которую сыграла Ким Бейсингер. Девушка вовлекает его в ловушку. Фильм номинировали на «Золотую малину», что не очень-то почетно. Однако поклонницы все равно полюбили его за образ главного героя в исполнении Гира.





«Соммерсби»





На этот раз актер предстал в образе сурового фермера, который возвращается домой с войны. Он восстанавливает дом и хозяйство, заново строит отношения с женой. Однако у нее возникают сомнения — действительно ли это ее супруг? Ведь во время войны его считали погибшим. С виду герой Гира кажется грубым, но в душе нежен и благороден. Его жена (Джоди Фостер) заново влюбляется в него, демонстрируя невероятную преданность.





«Первый рыцарь»





Было бы странно, если бы фильмография Ричарда Гира осталась без роли рыцаря. Ему довелось сыграть Ланселота — одного из рыцарей Круглого стола. Герой в сверкающих доспехах оказывается в любовном треугольнике вместе с Королем Артуром (Шон Коннери) и его невестой, леди Гвиневрой Лайонесской (Джулия Ормонд).





«Осень в Нью-Йорке»





Гир сыграл успешного бизнесмена и ловеласа, который впервые встречается с настоящей любовью. В этот раз его напарницей стала Вайнона Райдер. Девушке немногим больше 20 и она точно знает, что скоро умрет. Она смирилась с этим и не пытается ничего изменить. Герой к собственному удивлению открывает в себе сильные чувства и пытается помочь девушке. Типичного хэппи энда не будет.





Фото: кадр из фильма «Соммерсби»



