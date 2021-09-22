Пианист Сергей Мальцев умер в 79 лет в Петербурге

22.09.2021

Пианист Сергей Мальцев умер в 79 лет в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории Сергей Мальцев, сообщает пресс-служба консерватории. 

В сообщении говорится, что профессор Петербургской консерватории Сергей Мальцев скончался 21 сентября на 80-м году жизни. В нем добавляется, что информация о месте прощания и похорон будет объявлена позже. 

Мальцев родился 14 марта 1942 года в Орске Оренбургской области. Окончил фортепианный факультет и аспирантуру Петербургской (Ленинградской) консерватории по классу Хальфина.

 Музыкант много гастролировал, участвовал в зарубежных и отечественных фестивалях. Он получил известность как импровизатор и интерпретатор русской романтической музыки. В последние годы был профессором кафедры специального фортепиано в консерватории.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории