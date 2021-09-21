Как сложилась судьба знаменитой девочки с персиками

Даже далеким от искусства людям известна картина Валентина Серова «Девочка с персиками». Сегодня она хранится в Третьяковской галерее. Но не все знают, кто именно изображен на портрете.



История картины





«Девочка с персиками» появилась в 1887 году в усадьбе Абрамцево, принадлежавшей купцу и меценату Савве Мамонтову. На картине изображена его дочь Вера, которой на тот момент было 11 лет.





По словам Серова, он работал над картиной почти два месяца. Художник признавался, что пытался передать ту свежесть, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Все это время Вера позировала ему, что было очень сложно для бойкой жизнерадостной девочки, которая не могла усидеть на месте. Автор подарил работу ее матери Елизавете Мамонтовой. Картина довольно долго находилась в Абрамцеве. Сейчас там размещена ее копия.





Это не единственная картина, для которой позировала Вера. В 21 год ее портрет написал Виктор Васнецов. Он признавался в дневниках, что при создании «Аленушки» вглядывался «в черты лица, особенно в сияние глаз Верушки Мамонтовой».





Вера позировала и Михаилу Врубелю для работы «Тамара в гробу», которая стала иллюстрацией к поэме Михаила Лермонтова «Демон».





Судьба





В 28 лет Вера вышла замуж за Александра Самарина, происходившего из московского дворянского рода. Самарины выступали против женитьбы сына на дочери купца, несмотря на то, что Вера была наследницей огромного состояния. Но молодым все же удалось связать свои судьбы. После свадебного путешествия в Италию они поселились в Богородске.





У Веры и Александра было трое детей. Старший сын Юрий родился в 1904 году, впоследствии стал филологом. Во времена репрессий его подозревали в работе на органы. Средняя дочь Елизавета родилась в 1905 году. Она стала мемуаристкой. Младший Сергей умер в возрасте шести лет.





Веры не стало в 1907 году, в возрасте 32 лет. Она заболела пневмонией и не смогла оправиться. Могила Веры находится в Абрамцеве.





После смерти жены Самарин построил храм Троицы в Аверкиеве, который выстоял в советский период. Александр прожил на четверть века дольше своей жены, застал революцию и создание советского государства. Впереди его ждали аресты, тюрьма и ссылки. Он был репрессирован в 1932 году.





Фото: Валентин Серов — vgFS_-o4tXr4Rw at Google Arts & Culture, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13501096