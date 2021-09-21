Самые интересные мини-сериалы 2021 года

«Топи»





Пять молодых москвичей бегут от своих проблем в глушь. У каждого героя мистической утопии Дмитрия Глуховского есть свои сложности. Им кажется, что поездка поможет отвлечься от проблем. Но посещение заброшенного монастыря оборачивается чередой странных событий. Молодые люди оказываются перед страхами, от которых бегут. Сбежать из «чудотворного места» не получится.





«Мать моей дочери»





Если вы соскучились по латиноамериканским страстям, то вам подойдет этот мексиканский сериал. В центре сюжета — известная история о том, как детей двух женщин перепутали в роддоме. Матери решают проблему весьма оригинальным образом — создают общую семью.





«Катла»





Катла — это подледный вулкан, расположенный близ маленького города в Исландии. Его извержение выводит таинственные силы в мир людей. После этого жизнь городка кардинально меняется. Вулканолог из Рейкьявика пытается разобраться, что же происходит.



«Подземная железная дорога»





Рабыня Кора работает на плантации в Вирджинии. Она страдает от жестокости хозяев и других рабов, готовых на все ради выживания. Кора решается на побег вместе с Цезарем, который недавно прибыл на плантацию. Она узнает о тайной подземной железной дороге, с помощью которой можно стать свободной. На поиски беглецов отправляется охотник, который не знает жалости и сочувствия.





«Змей»





Криминальный детектив основан на реальных событиях. Он рассказывает историю серийного убийцы Чарльза Собраджа, орудовавшего в 1970-е годы. Он известен под именем Алена Готье, промышляющего нелегальной торговлей драгоценностей, кражами ценностей у туристов, которых он и его банда убивают. Нидерландский дипломат, который самостоятельно расследует убийство двоих соотечественников, выходит на след преступника.



«Ванда/Вижн»





Мини-сериал из вселенной Marvel рассказывает историю молодоженов Ванды Максимофф и Вижна. Они селятся в идиллическом городе Вествью. Однако за идеальной картинкой скрывается суровая реальность.





«История Лизи»





Сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга. Главную роль исполнила оскороносная Джулиана Мур. Она сыграла Лизи Лэндсон, жену известного писателя-фантаста. В наследство от мужа ей достаются кошмары, с которыми он жил всю жизнь. Теперь ей нужно разобраться, как это все связано с ней. Попытки понять, с какими страшными силами муж заключил соглашение, только сильнее запутывают Лизи.





Фото: кадр из сериала «Катла»