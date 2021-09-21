Что стало с девушками из группы «Лицей»

В 2021 году «Лицей» отмечает 30-летие. Все это время его единственной бессменной участницей остается Анастасия Макаревич. Остальной состав неоднократно менялся. Самым запоминающимся остался оригинальный «Лицей» из 90-х, в котором вместе с Макаревич пели Лена Перова и Изольда Ишханишвили.



Как все начиналось





Музыкальный проект создал продюсер и бывший гитарист «Воскресения» Алексей Макаревич. По сути, этот проект создавался под его приемную дочь Настю, которая с детства занималась вокалом. Она окончила музыкальную школу и Детский театр эстрады.





В 14 лет Настя стала солисткой в группе «Каникулы», куда ее отчим позвал еще двух девочек из Театра эстрады — Лену и Изольду. Под этим названием девушки выступили в программе «Звуковая дорожка». Через пару месяцев они дебютировали на сцене шоу «Утренняя звезда» уже под названием «Лицей», которое придумали буквально за кулисами.





Все участницы с детских лет занимались вокалом. В одно время они посещали Детский театр эстрады. Начали с исполнения каверов и быстро переключились на свой материал. Автором многих композиций стал Алексей Макаревич, который продюсировал группу до 2014 года. Он же придумывал образы исполнительниц и костюмы.





Пик популярности девчачьей группы пришелся на 90-е годы. За десять лет они выпустили пять альбомов и два live-концерта. В 1997 году Макаревич уволил Перову. Еще через четыре года коллектив покинула Ишханишвили.





В новом веке группа переживала частые кадровые перемены. Самой известной из новых участниц стала Анна Плетнева, которая через восемь лет ушла из группы и создала с коллегой коллектив «Винтаж». Популярность «Лицея» пошла на спад. Группа продолжала выпускать альбомы, однако былого успеха не достигла.





Настя





Единственная участница «Лицея» с его основания до настоящего времени. После смерти Алексея Макаревича она взяла на себя руководство группой. С 2014 года она солирует в группе и продюсирует ее. При этом она совмещает работу в «Лицее» с сольной карьерой и преподаванием. У нее есть муж и двое сыновей. Настя также пробовала себя в работе телеведущей. Возможно, ей сложно расстаться с проектом, который создавался специально для нее.





Лена





По официальной версии, ее уволили в 1997 году за нарушение договора — она участвовала в стороннем проекте. Как было на самом деле, история умалчивает. Лена заявляла, что не жалела об уходе из группы — ей надоело быть на вторых ролях. После «Лицея» она два года пела в группе «Амега», затем выпустила три сольных альбома. Состоялась как теле- и радиоведущая и как актриса кино. В настоящее время Лена Перова ведет довольно закрытый образ жизни.





Изольда





Покинула коллектив в 2001 году по собственному желанию. Девушка решила заняться другими проектами, а также личной жизнью. Она стала активной участницей светских мероприятий, на одном из которых познакомилась с будущим мужем, состоятельным бизнесменом. В 2012 году Изольда родила сына, которого назвала в честь своего отца. Она занимается семьей, иногда появляется на светских вечеринках.





Фото: кадр из клипа «Подруга ночь»