Богатырши-поляницы: откуда в русских сказках появились девы-воительницы

Богатыри — самый популярный образ из русских былин. Они часто выступают главными героями сказаний, сражаются с врагами и нечистой силой. Однако в фольклоре можно найти и женщин-воительниц, истории которых не так широко известны. Существовали ли они на самом деле?





Кто такие поляницы





Поляницы (поленица или паленица удалая) — богатырша из русских былин. Полякование — езда в чистом поле и борьба с богатырями. Достоверных данных о существовании древнерусских воительниц не сохранилось. Однако историки считают, что у поляниц были реальные прототипы. Ими могли быть наездницы из племен, с которыми контактировали славяне.





По мнению историка и археолога Борис Рыбакова, обилие женских персонажей-воительниц в былинах отражает контакты славянских племен со степными болгарскими и аланскими кочевыми племенами дотатарского периода.





Филолог-русист Дмитрий Балашов считал, что поляницы имеют сходство с сарматскими воительницами, которые были отличными наездницами и лучницами. Он отмечает, что в былинах русские богатыри постоянно сражаются с поляницами, побеждают их и приобретают власть над ними. Это говорит о победе славян над сарматами. По этой же причине сложно предположить, что воительницы имели славянское происхождение.





Образы воительниц встречаются и в тюркском эпосе, отмечает исследователь Елена Чернышева. Их можно встретить в киргизских, хакасских, алтайских и азербайджанских произведениях. По ее мнению, поляницы попали в русский фольклор в результате взаимодействия славян и тюрков.





Образ жизни





Согласно былинам, воительницы не создавали отряды, а в одиночку сражались с богатырями. «Поляковать» означает в поисках славы выйти в чистое поле и сразиться с достойным соперником. Героини не уступали героям в физической силе, умении скакать на коне и владеть оружием. Иногда они даже превосходили богатырей, которые вступали с ними в поединки.





Сказания повествуют о приключениях богатырш, их сражениях с богатырями, спасении попавших в беду, а также о проигрышах в поединках, которые приводили к замужеству.





«Звездные» богатырши





Василиса Микулишна — старшая дочь пахаря-богатыря Микулы Селяниновича. Как и ее отец, она обладает огромной силой. Однако предпочитает решать проблемы с помощью смекалки. Василиса отличается не только силой, смелостью и умом, но и скромностью. В одной из былин она вызволяет мужа из княжеского плена. Она не нападает на киевского князя Владимира, захватившего ее мужа, а хитростью спасает его.





Ее младшая сестра Настасья Микулишна тоже была поляницей. Исполинская богатырша появляется в сказании о Добрыне Никитиче. Они знакомятся в чистом поле, где начинают сражаться. Добрыня ведет себя не «по-джентльменски»: нападает на Настасью со спины. Но она все равно побеждает. Размышляя о судьбе побежденного, воительница решает, что выйдет за него замуж, если он ей приглянется. Так она становится женой Добрыни.





Настасья Королевична — жена богатыря Дуная Ивановича, которая не раз сражалась с ним. Муж не может признать превосходство жены в стрельбе из лука и убивает ее в соревновании. После смерти он обнаруживает, что она была беременна, и совершает самоубийство.





Марья Моревна (Василиса Премудрая, Елена Прекрасная) — королева-богатырша, обладавшая колдовскими способностями.





Фото: Рябушкин, Андрей Петрович — upload from http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=15356, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4465647