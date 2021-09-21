Как снимали первый советский боевик «Пираты XX века»

«Пираты XX века» режиссера Бориса Дурова вышли в прокат в 1980 году. В первый год его посмотрели почти 90 миллионов зрителей. За десять лет его увидели более 120 миллионов человек.





Фильм частично основан на реальных событиях. В 1950-е годы советский танкер был захвачен у берегов Юго-Восточной Азии. Домой вернулись только некоторые моряки, остальные пропали без вести. Однако захватчиками были иностранные военные, а не пираты.





Режиссер и сценарист Борис Дуров лично искал подходящее место для съемок в Крыму. В итоге он выбрал Новый Свет, Коктебель и Оленевку. Часть съемок также провели в Мариуполе.





К сценарию приложил руку Станислав Говорухин, друг Бориса Дурова. Они вместе планировали снимать фильм. Однако Говорухин с головой ушел в съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Дуров снял «Пиратов» один.





Николай Еременко не сразу получил главную роль в фильме. Ему пришлось продемонстрировать отличную физическую подготовку, чтобы убедить режиссера. После выхода фильма Еременко признали лучшим актером 1980 года. Роль старшего механика Сереги стала одной из главных в его карьере.





Роль пирата Салеха исполнил Талгат Нигматулин, друг Николая Еременко. Он с детства занимался каратэ. Нигматулин и Еременко выполняли все трюки и драки без помощи каскадеров. В итоге они часто получали ссадины, синяки и другие травмы. Самую известную драку снимали целый день. Последствия сложного рабочего дня актеры еще долго ощущали на своем теле.





По слухам, сцена, в которой Серега прыгал со скалы на палубу пиратского корабля, едва не стоила Еременко жизни. Он упал в воду, чуть не попав под винты. Эту байку придумали для привлечения внимания к фильму.





На самом деле корабль проходил рядом со скалами с неработающими винтами. Когда актер попадал в воду, его подхватывали водолазы. Вместе они заплывали в нишу в скалах. Когда корабль отходил, Еременко поднимали на поверхность.





Еще одна байка гласит, что муляж мины, использовавшийся при съемках, уплыл в открытое море. Об этом сообщили руководству Черноморского флота, которое сурово отнеслось к информации. Было ли это на самом деле — неизвестно.





Гибель «Нежина» снимали в бассейне. Макеты коридоров и кают делали две недели. Во время съемок в бассейне находились водолазы.





Фильм не сразу дошел до зрителей, поскольку не понравился начальству. Киношные функционеры не оценили обилие жестоких сцен и западную атрибутику в виде джинсов. Им показалось, что кино вышло недостаточно совестким. Картину положили на полку, но вскоре показали лично Леониду Брежневу. Он пришел в восторг от подвига советских моряков и распорядился выпустить фильм.





Фото: кадр из фильма «Пираты ХХ века»