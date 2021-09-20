Загадки Гебекле-Тепе, изменившего представления о древних людях

Гебекле-Тепе в переводе с турецкого языка означает «Пузатый холм». Сооружение представляет собой храмовый комплекс, расположенный на юго-востоке Турции. Его возраст датируется примерно 12 тыс. до н. э.



Открытие





Еще в середине ХХ века археологи знали о Гебекле-Тепе. Предполагалось, что холм скрывает византийские памятники. Археологические раскопки в 90-е годы привели к обнаружению комплекса каменного века. Его строительство началось в мезолите (средний каменный век) и продолжалось не одно тысячелетие.





Исследователи нашли не менее пяти уровней сооружения, три из которых являются основными. Они относятся к эпохе неолита (новый каменный век, который отличает появление сельского хозяйства и скотоводства).





Старейший слой представлен монолитными плитами высотой до трех метров, которые соединены стенами в овальную постройку. В центре помещения были установлены колонны, а вдоль стен — скамьи. В храме было много скульптур животных (кабанов, лис и других). Предполагается, что под землей находятся более древние сооружения.





Значение





По предположению археологов, постройка имела культовое значение. Сюда приходили люди, обитавшие на далеких расстояниях. Возможно, в комплексе проводили различные обряды и жертвоприношения. Как подчеркивают ученые, культовое сооружение начали строить еще охотники-собиратели. На протяжении тысячелетий происходили изменения — появилось земледелие. Исследователи не исключают, что Гебекле-Тепе мог играть большую роль в его возникновении и развитии.





По другой версии, сооружение могло быть древней обсерваторией. Исследователи считают, что символы на колоннах означают положение небесных тел. Сопоставление с картой созвездий того времени привело их к предположению о том, что в конце 11 тыс. до н. э. на Землю могла упасть комета (или метеорит), что привело к жертвам. За этим последовало резкое похолодание на всей Земле.





Согласно еще одному предположению, постройка была прообразом больницы — местом, куда люди приходили за исцелением.





Тайны





Все версии о происхождении и значении Гебекле-Тепе предварительны. На данный момент раскопки затронули только 5% территории. Они будут продолжаться не менее полувека. Пока у ученых остается много вопросов.





Постройка появилась еще до того, как люди научились земледелию и скотоводству. При этом для строительства масштабного комплекса (вес некоторых колонн достигал 50 тонн) требовалось участие большого числа людей и/или тягловых животных. Однако массовые и хорошо организованные общества и рабство не характерны для той эпохи. Вероятно, социальное расслоение затронуло общество гораздо раньше, чем предполагалось.





Еще одной загадкой является судьба Гебекли-Тепе. В VIII тыс. до н. э. он утратил значение, но не был просто заброшен. Его специально засыпали землей. По каким причинам это сделало, пока неизвестно.





Очевидно, что археологов и историков ждут новые открытия, которые приоткроют завесу тайны над праисторией человека.





Фото: Teomancimit — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17377542