Премьера кинодебюта Виктора Рыжакова состоялась на «Кинотавре»

20.09.2021

Премьера кинодебюта Виктора Рыжакова состоялась на «Кинотавре»

Худрук «Современника» представил кинодебют «День мертвых» на фестивале «Кинотавр», сообщает ТАСС.

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков, который представил в конкурсе российского фестиваля «Кинотавр» дебютный фильм «День мертвых» об отношениях сына и матери. Режиссер назвал работу в кино естественным продолжением своего творчества. 

Драма «День мертвых» рассказывает о матери и сыне, которые в Родительский день (день поминания усопших) решают посетить могилы родственников. В результате поездки вскрываются давние проблемы в отношениях героев, которые в итоге сближают героев.

Главные роли в картине исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова. Название «День мертвых» отсылает к одноименному мексиканскому празднику, посвященному памяти усопших, когда, согласно поверью, души близких посещают родной дом. Изначально фильм назывался «Родительский день», отметил режиссер, сейчас в картине показывают оба названия, но окончательное решение еще не принято. 

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год – формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Фото: пресс-служба фестиваля «Кинотавр»