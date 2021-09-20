Премьера кинодебюта Виктора Рыжакова состоялась на «Кинотавре»

Худрук «Современника» представил кинодебют «День мертвых» на фестивале «Кинотавр», сообщает ТАСС.

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков, который представил в конкурсе российского фестиваля «Кинотавр» дебютный фильм «День мертвых» об отношениях сына и матери. Режиссер назвал работу в кино естественным продолжением своего творчества.





Драма «День мертвых» рассказывает о матери и сыне, которые в Родительский день (день поминания усопших) решают посетить могилы родственников. В результате поездки вскрываются давние проблемы в отношениях героев, которые в итоге сближают героев.





Главные роли в картине исполнили Александр Паль и Агриппина Стеклова. Название «День мертвых» отсылает к одноименному мексиканскому празднику, посвященному памяти усопших, когда, согласно поверью, души близких посещают родной дом. Изначально фильм назывался «Родительский день», отметил режиссер, сейчас в картине показывают оба названия, но окончательное решение еще не принято.





Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год – формате делового форума из-за пандемийных ограничений. Смотр проводится при поддержке Минкультуры РФ.

Фото: пресс-служба фестиваля «Кинотавр»











