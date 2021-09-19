Выставка работ тверского художника Михаила Волкова открылась в Петербурге

Персональная выставка тверского художника, поэта и музыканта Михаила Волкова проходит в музее современного искусства «АртМуза» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает «АиФ Тверь».

Первая выставка Волкова «Великий русский миф» в галерее, занимающей по площади 13 000 квадратных метров, открыла осенний выставочный сезон. По словам организаторов, проект Михаила Волкова показал «русский национальный сюрреализм».

Критики отмечают, что картины Михаила перекликаются с творчеством Егора Летова и Петра Мамонова, однако сам Волков с этим вряд ли согласен. «Живопись – странная штука. Одни в ней видят одно, другие – совсем другое», - говорит Михаил Волков.

Художник называет свои картины «стихами, написанными другим способом». Кроме того, поэт и художник отмечает очень высокий уровень организации выставки, которая продлится до 27 сентября.

Фото: пресс-служба выставки