Фестиваль детского кино «Кино – детям» пройдет в Самаре

В Самаре 20 сентября стартует XXVI Международный фестиваль «Кино – детям», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

До 24 сентября юные зрители бесплатно смогут увидеть лучшее кино российских и зарубежных режиссеров. Мероприятие пройдет при поддержке министерств культуры РФ и Самарской области и Союза кинематографистов России.

Для проведения фестиваля выделены десятки площадок в четырех городах и пяти районах региона. Основной площадкой в Самаре традиционно станет ЦРК «Художественный», где состоятся премьерные кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами.

В министерстве культуры региона сообщили, что на фестиваль «Кино – детям» поступило 175 заявок. В конкурсную программу смотра вошли 59 игровых, анимационных, документальных фильмов профессиональных киностудий России и зарубежных стран.

Международная программа включает премьеры из Норвегии, Италии, Швеции, Кореи, Беларуси, Армении, Азербайджана, а в программу «Российские премьеры» вошли 15 игровых фильмов. Представители старшего поколения – кинематографисты и педагоги – назовут победителей конкурсной программы «Кино снимаем сами!», в которой представлено 60 анимационных, игровых и документальных фильмов, созданных детскими коллективами из России, Беларуси и Украины.





