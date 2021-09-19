Древнейшая мозаика возрастом около 3500 лет обнаружена в Турции

В Турции найдена одна из древнейших в мире мозаик, сообщает Daily Sabah.

Мозаика была обнаружена археологами при раскопках на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун, где с 2012 года ведутся археологические раскопки с участием специалистов из Италии. Общий размер изображения — три на семь метров, его составляют 3 147 камней.

По предварительным оценкам, возраст мозаики три с половиной тысячи лет. Артефакты относятся к периоду Хеттского царства — древнего государства в Малой Азии, существовавшего в XVIII — начале XII веков до н.э.

Руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи рассказал, что найденная мозаика первая в своем роде в мировой истории. Он добавил, что примитивная форма находки это подтверждает, также понадеялся, что открытие привлечет туристов.

По мнению археолога Анаклето Д'агостино из Пизанского университета мозаика была создана в 1500 годы до н.э. Он также настаивает на том, что она является старейшей из обнаруженных.

Фото: страница археологической группы в Facebook



