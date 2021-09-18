Кристофер Нолан ушел от Warner Bros. в Universal

Кристофер Нолан, работавший с Warner Bros. на протяжении 18 лет, официально прекратил сотрудничать со студией, сообщает Deadline.

Причиной таких перемен в карьере режиссера стала новая политика Warner Bros., которая позволяла проводить театральные премьеры одновременно с сетевыми.

Гнев Нолана вызвало то, что решение было принято в одностороннем порядке, без учёта мнения авторов фильмов. Недавно стало известно, что режиссёр снимет байопик про «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.

Долгое время оставалось загадкой, на какой студии он станет создавать новую картину. Теперь стал известен новый партнёр Нолана, им стала компания Universal.

Вместе с Warner Кристофер Нолан снял такие хиты, как трилогия о Тёмном рыцаре, «Престиж», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод». Из-за формата проката последней картины и разгорелся конфликт между постановщиком и студией.