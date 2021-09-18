Placebo выпустила первую песню за пять лет

Рок-группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню под названием Beautiful James, сообщает «Культуромания».

Новая композиция появилась на YouTube-канале коллектива. Солист Брайан Молко отметил, при создании этой песни ему хотелось, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю.

«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать», — приводит «Культуромания» слова музыканта.

Группа Placebo была сформирована в Лондоне в 1994 году. В ее состав входят вокалист и гитарист Брайан Молко и басист-гитарист Стефан Ольсдаль.

Фото: кадр из клипа



