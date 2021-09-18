Placebo выпустила первую песню за пять лет

18.09.2021
Новая композиция появилась на YouTube-канале коллектива. Солист Брайан Молко отметил, при создании этой песни ему хотелось, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю.
«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу говорить вам, как себя чувствовать», — приводит «Культуромания» слова музыканта.
Группа Placebo была сформирована в Лондоне в 1994 году. В ее состав входят вокалист и гитарист Брайан Молко и басист-гитарист Стефан Ольсдаль.
Фото: кадр из клипа