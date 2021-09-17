Фильм о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет» выйдет в прокат 7 октября

Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика «Планета Информ».

Документальная лента режиссера Петра Шепотинника стала реализацией идеи заново осмыслить феномен личности Сергея Бодрова-младшего продюсерами Евгением Никишиным и Валерием Федоровичем. «Вместе мы решили отправиться в это непростое путешествие», — рассказал режиссер.

О Сергее рассказывают его близкие друзья и соратники, в том числе продюсер Сергей Сельянов, композитор Вячеслав Бутусов, художник Надежда Васильева, оператор Сергей Астахов. Также в фильме говорит сам Сергей Бодров-младший и режиссер Алексей Балабанов, картины которого «Брат» и «Брат 2» получили всенародную славу на рубеже 2000-х, рассказал Шепотинник.

Премьера картины пройдет на торжественном открытии российского фестиваля «Кинотавр» 18 сентября. В октябре фильм выпустят в всероссийский прокат.

Проект выйдет в телеэфире на канале ТВ-3, владеющем правами на показ.

Фото: кадр из кинофильма «Брат 2».