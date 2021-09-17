Испанский писатель и драматург Альфонсо Састре умер в 95 лет

О смерти известного литератора Альфонсо Састре сообщило в пятницу в Twitter Всеобщее общество авторов и редакторов.

«Ушел из жизни драматург Альфонсо Састре. Наши соболезнования его близким» – говорится в сообщении. Как сообщает газета El Mundo, он умер в своем доме в городе Фуэнтеррабия (автономное сообщество Страны Басков).





Альфонсо Састре родился в Мадриде в 1926 году. За свою жизнь он успел стать писателем, драматургом, кинорежиссером, а также одним из главных представителей «Поколения пятидесятых годов» – плеяды литераторов-новаторов, родившихся в 1920-е годы и получивших известность после гражданской войны в Испании.





Из его работ можно выделить пьесы «Кляп», «В сети», «Бесконечное путешествие Санчо Пансы» и другие. В 1986 году он был удостоен Национальной театральной премии.