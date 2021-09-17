Баюн и его коллеги: коты в сказках народов мира

В мифах и легендах по всему миру можно встретить кошачьих. В русских сказках есть знаменитый Кот Баюн. У него есть «коллеги» из других стран.





Кот Баюн





В сказках Баюн обычно является получудовищем, которое может заговорить путников и усыпить их. Если у них не хватает сил, чтобы сопротивляться коту, то он убивает их когтями. Если героям удается поймать его, то он подчиняется и начинает помогать. Кошачьи сказки и песни имеют целебные свойства.





Есть версия, что Кот Баюн — это сконструированный образ из квазифольклора, создававшегося советским кинематографом. Он составляет компанию Бабе Яге, Кощею Бессмертному, Змею Горынычу и Лешему.





Йельский кот





Этот персонаж родом из Исландии. Черный кот имеет размер с быка. Он обитает в горах. У кота есть хозяйка — великанша Грила, которой пугают исландских детей. Йельский кот бродит по селениям в канун Йоля (праздника середины зимы, который был искоренен с распространением христианства) и ищет людей, которые не подготовились к зиме. Если он находит человека, у которого нет новых шерстяных вещей, то набрасывается на него и съедает. В более поздних версиях сказок кот похищает только праздничное угощение.





Кошка Палуга





Огромная кошка из валлийских и французских легенд. Ее можно встретить и в цикле преданий о легендарном короле Артуре. Палуга считается потомком свиньи Хенвен. Она была готова родить, но от этого не ждали ничего хорошего для Британских островов. Так и вышло. Появившаяся на свет Палуга сеяла хаос на островах, пока ее не убили. По разным версиям, это сделал или сэр Кей, или король Артур. Сегодня легенды о кошке Палуге более популярны во Франции, чем в Великобритании.





Кат Ши





Кот размером с собаку — герой шотландской и ирландской мифологии. Шерсть Кат Ши черного цвета, только на груди есть небольшое белое пятно. Он обитает в горах. Кат Ши считается воплощением ведьминского духа, который может оборачиваться котом. Некоторым колдунам и колдуньям известны заклинания, с помощью которых можно призвать Кат Ши для исполнения желаний.





Земляная кошка





Писатель Павел Бажов известен написанием «Уральских сказов», в которых встречается Земляная кошка. Ее отличают мерцающие уши. Она является персонификацией сернистого газа. Как рассказывал сам автор, образ кошки возник благодаря природному явлению — огонек появляется там, где на поверхность выходит сернистый газ. Именно его принимают за уши Земляной кошки.





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