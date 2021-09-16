Кем были в жизни Золушка, Мулан и Покахонтас

Истории девушек отличаются от жизни экранных принцесс. Однако они настолько затронули некоторых людей, что послужили основой для создания образов популярных диснеевских принцесс.





Золушка





Сюжет о прекрасной и бедной девушке, потерявший туфельку, есть во многих сказках народов мира. Многим известны варианты Шарля Перро или братьев Гримм. Самая ранняя версия «бродячего сюжета» относится к античным временам. Согласно ей, гречанку Родопис (другой вариант имени — Дорика) похитили пираты и продали в рабство в Египте. Хозяин подарил ей сандалии. Когда Родопис купалась в реке, сокол украл одну сандалию и бросил ее на колени фараону. Она была такой изящной, что правитель решил найти владелицу. Когда поиски завершились, он женился на Родопис. Предположительно девушка была гетерой, жившей в VI веке до н. э.





Мулан





История о смелой Мулан и ее дракончике Мушу покорила не только детей, но и взрослых. Девушка отправилась на войну вместо отца, хотя в армию брали только мужчин. Она нарушила все правила и посрамила дом, но спасла жизнь императора и получила признание. Историки не могут с точностью сказать, был ли у Мулан реальный прототип. Диснеевский мультфильм основан на китайской поэме о Хуа Мулань. Она притворилась мужчиной, чтобы отправиться на войну вместо престарелого отца. В поэме тайна Хуа Мулань раскрывается после окончания войны. Солдаты приходят к ней домой и застают ее в женской одежде. История на этом заканчивается. В мультфильме Мулан раскрыли раньше — во время битвы. После этого товарищи оставили ее. В финале Мулан спасла императора, вернула друзей и даже обзавелась бойфрендом.





Покахонтас





У главной героини одноименного мультфильма был исторический прототип — Матоака, дочь вождя племени поухатанов. Она родилась в конце XVI века. Покахонтас — это ее прозвище, которое переводится как проказница. По свидетельствам капитана Джона Смита, Покахонтас спасла его от смерти. Она общалась с колонистами, выучила английский язык и стала вести мирные переговоры между своим племенем и приезжими. Ей довелось побывать в плену у англичан, пока отец не выполнил условия ее освобождения. Потом она вышла замуж за колониста Джона Рольфа, с которым уехала в Британию. Там она стала знаменитой. Ее даже представили ко двору. Покахонтас родила сына. На обратном пути в Америку она заразилась оспой и умерла в возрасте 22 лет.





Фото: кадр из мультфильма «Золушка»