Как картина «Руки сопротивляются ему» стала проклятой

«Руки сопротивляются ему» (The Hands Resist Him) создана Биллом Стоунхемом в 1972 году. По словам художника, на полотне изображен он в пятилетнем возрасте. За его спиной — дверь, разделяющая два мира. Стоящая рядом кукла — проводник.





«Дьявол в рамке»





С картиной связаны легенды и слухи, которые говорят о ее дурном влиянии на людей. Каждый, кто видел работу, якобы чувствовал волнение, тревогу и даже переживал панические атаки и нервные расстройства. Люди, которые решались приобрести произведение, якобы сходили с ума или умирали при странных обстоятельствах. Достоверных фактов, которые подтвердили бы негативное влияние произведения, обнаружить не удалось. Тем не менее, за ним закрепилась слава проклятой картины.





После очередной покупки The Hands Resist Him исчезла, а через годы ее обнаружили на помойке. Пара, которая нашла картину, решила повесить ее детскую комнату. По легенде, ребенок, которому достался подарок, в первую же ночь прибежал к родителям в слезах и сказал, что дети на картине дерутся. Это повторилось несколько раз. Отец семейства установил в комнате камеру, реагирующую на движение. Она несколько раз срабатывала, но не зафиксировала ничего необычного.





В чем секрет





В 2000 году картину продали на Ebay. В описании ее назвали «картиной с привидениями». Страшные истории помогли поднять цену работы в пять раз. После этого «Руки сопротивляются ему» стали популярны в сети и даже превратились в мем. Не исключено, что нагнетание негатива стало маркетинговым ходом.





Специалисты отмечали, что работа имеет ряд художественных недостатков. Кроме того, при просмотре возникает эффект «зловещей долины». По предположению японских исследователей, человекоподобные лица вызывают у людей неприязнь. Именно поэтому нам могут быть неприятны зомби, киборги, куклы, манекене и картина The Hands Resist Him.





Фото: Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=1499982