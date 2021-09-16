Выставка «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» начала работу в Москве

16.09.2021
На выставке будет экспонировано более 70 знаковых работ из музейных коллекций и частных собраний России и мира. В пресс-службе пояснили, что экспозиция рассказывает о крупнейшем показе русского искусства, который состоялся в США в 1924 году.
Тогда на выставке-продаже в Нью-Йорке было представлено более 1000 работ, которые являют собой уникальный срез русского искусства первой четверти XX века. В пресс-службе отметили, что сотрудники музея смогли установить судьбу нескольких сотен произведений, которые после американских гастролей были рассеяны по разным странам.
Выставка будет работать с 16 сентября по 16 января. Посетители смогут увидеть знаковые работы из музейных коллекций, в том числе из Галереи Альбертина в Вене и Государственного Эрмитажа, а также шедевры из частных собраний России, Европы и США.