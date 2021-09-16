Знаменитые пары, которые умерли в один день

Светлана Чернышкова и Александр Дедюшко





Актеры познакомились в 1996 году, а поженились через три года. В год свадьбы у них родился ребенок. В 2007 году жизнь актерской семьи трагически оборвалась. Светлана, Александр и их восьмилетний сын погибли в автокатастрофе. Легковой автомобиль, которым управлял Дедюшко, врезался в грузовик. Светлана и Александр погибли мгновенно. Мальчик скончался до прибытия скорой помощи.





Кэролин Бессет и Джон Кеннеди-младший





Избранницей сына президента США Джона Кеннеди стала публицистка Кэролин Бэссет. Они отказались от публичной свадьбы и поженились в скромной часовне на острове в 1996 году. Через три года они вместе с сестрой Бессет отправились на личном самолете на свадьбу родственницы Кеннеди-младшего. Он решил самостоятельно управлять самолетом, отказавшись от услуг пилотов. Из-за плохой видимости Кеннеди не справился с управлением, самолет разбился. Все находившиеся на борту люди погибли.





Принцесса Диана и Доди аль-Файед





Незадолго до смерти Диана начала встречаться с египетским продюсером, сыном миллиардера Доди аль-Файедом. Однако их отношения продлились всего пару месяцев. По некоторым данным, они не встречались, а состояли в приятельских отношениях. Диана и Доди погибли в автокатастрофе в тоннеле под мостом в Париже. Он скончался мгновенно, ее успели доставить в больницу, где через два часа 36-летняя Диана умерла.





Ирина Смирнова и Валерий Харламов





Летом 1981 года знаменитый советский хоккеист не поехал на Кубок Канады и остался в Москве. Он возвращался с дачи под Клином вместе с женой и ее родственником. Ирина находилась за рулем. Из-за ремонтных работ асфальт был поврежден, она не справилась с управлением и вылетела на встречную. Машина столкнулась с грузовиком и улетела в кювет. Водитель и пассажиры погибли на месте. Харламову было 33 года, его жене — 25. У них осталось двое детей, которых воспитала бабушка.





Майя Гнездовская и Роман Ткачук





Актеры были неразлучны. По словам друзей, отношения супругов были очень нежными. Когда Гнездовская серьезно заболела, Ткачук старался больше времени проводить с ней. Он очень переживал из-за ее состояния. В январе 1994 года врачи разрешили ей перебраться из больницы домой. В тот же день она умерла. Муж пережил ее всего на несколько часов. В народе ходили слухи, что он стал жертвой проклятья «Мастера и Маргариты», поскольку снялся в этом фильме.





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