Российские актрисы, вышедшие замуж за миллионеров

Дарья Повереннова





Актриса была замужем десять лет. От первого супруга у нее есть дочь. Она оставила мужа ради отношений с другим мужчиной, но они не продлились долго. Затем встречалась с коллегой, но отношения тоже не сложились. Со временем Повереннова нашла свое счастье. Восемь лет она встречалась с Андреем Шароновым, президентом Московской школы управления «Сколково». В прошлом он занимал высокие должности в госструктурах — был заместителем мэра Москвы и замминистра экономического развития России. В 2021 году состоялась долгожданная свадьба.





Олеся Судзиловская





С 2009 года актриса замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. В том же году у них родился первенец. Спустя семь лет Судзиловская родила второго сына. Будущих супругов познакомил актер Гоша Куценко. Судзиловская до сих пор со смехом вспоминает, что сначала была уверена — новый знакомый работает водителем у олигарха.





Ирина Медведева





Личная жизнь актрисы сложилась не сразу. Она жила с певцом Русланом Алехно, за которого вышла замуж. Но брак продлился всего два года. После этого в жизни Медведевой произошла настоящая сказка. Подруга попросила ее встретить французского предпринимателя Гийома Буше и показать ему город. Встреча оказалась судьбоносной. В 2018 году пара поженилась, а в 2019-м у них родился сын. Счастливые супруги живут во Франции. Актриса оставила профессиональную карьеру ради семьи.





Екатерина Гусева





Звезда «Бригады», «Есенина» и других фильмов успешна в работе и счастлива в личной жизни. Актриса уже 26 лет замужем за предпринимателем Владимиром Абашкиным. В семье растут двое детей — сын Алексей и дочь Анна.





Екатерина Вуличенко



Первым супругом актрисы был предприниматель Денис Трифонов, в браке с которым родилась дочь. Отношения продлились около девяти лет, после чего пара решила расстаться. В 2017 году она вышла замуж за бизнесмена Марата Гуданаева. Через год в семье появился сын.





Фото: кадр из сериала «Бригада»