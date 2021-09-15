Что разрушило жизнь победителя «Евровидения»-2009 Александра Рыбака

Прекрасное начало





В 23 года Александр Рыбак стал победителем «Евровидения», прошедшего в Москве. Зрители оценили виртуозную игру на скрипке, приятный голос и обаятельную улыбку. Его популярность вышла за пределы Норвегии. Уроженец Белоруссии стал известен в странах бывшего СССР.





После конкурса Рыбак был занят многочисленными музыкальными и театральными проектами, путешествиями, съемками в кино. Он поселился в собственной квартире в самом престижном районе Осло. Поставил мюзикл для всей семьи, основанной на его музыке и сценарии. Он же исполнил главную роль в постановке. В 2018 году Рыбак снова участвовал в «Евровидении», но уже не смог повторить первый успех.





Проблемы





В 2020 году музыкант рассказал о проблемах, которые сопровождают его жизнь уже не первый год. Оказалось, что он долгое время принимал снотворное и другие таблетки, из-за чего у него развилась зависимость. У Рыбака начались проблемы с физическим здоровьем и депрессивные эпизоды. Интерес к жизни угасал.





На этом фоне Александр Рыбак расстался с Юлие Гааруд Холм, с которой состоял в отношениях. Он признавался, что у него не было сил заниматься ни здоровьем, ни отношениями. Девушка поняла его — они расстались друзьями. Певец посвятил бывшей возлюбленной и нынешней подруге одну из композиций.





Выход есть





По словам исполнителя, лечение проходит тяжело. Он страдает от болей и обострения депрессии, но не оставляет надежды на выздоровление.

Рыбак открыто говорит о проблеме зависимости, чтобы помочь людям с похожими сложностями. Он подчеркивает, как важно обращаться к специалистам и получать поддержку. Это не стыдно. К тому же терапия, несмотря на сложности, дает результаты.





В этом году Рыбак провел совместный концертный тур. В его планах — съемки на телевидении и большой тур по норвежским городам.





Фото: кадр из клипа «Позади»