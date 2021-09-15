Фотовыставка «Это тоже Россия» открылась в Домодедово

Туристический сервис Russpass 15 сентября открыл совместную фотовыставку «Это тоже Россия» в аэропорту Домодедово в Москве, сообщает ТАСС.

В пресс-службе столичного комитета по туризму рассказали, что московский аэропорт «Домодедово» и цифровой туристический сервис Russpass открыли совместный выставочный проект «Это тоже Россия». Экспозиция будет работать до 14 октября включительно.

В сообщении говорится, что на выставке представлены уникальные фотографии природных достопримечательностей страны, которые «не оставят равнодушными даже самых заядлых путешественников». Выставка расположена на втором этаже в пассажирском терминале.

Экспонируемые фотографии сделанных российскими тревел-блогерами во время путешествий по России. На каждом стенде рядом с фотографией размещен QR-код, по которому можно прочесть подготовленные Russpass специальные статьи о регионах, где сделаны фотографии.

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы