Выставка картин глухих художников пройдет в Барнауле

14.09.2021

Выставка картин глухих художников пройдет в Барнауле

В Барнауле 15 сентября в 11:00 откроют выставку картин глухих художников «В мире тишины», сообщает сетевое издание «Глас народа». 

Экспозиция будет представлена в музее «Город», расположенном на улице Льва Толстого. Открытие выставки приурочено к Международному дню глухих и 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Любой желающий сможет посетить выставку до 10 октября. В пресс-центре администрации Барнаула сообщили, что в проекте приняли участие 16 художников. 

Каждый из участников является членом Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Всего на экспозиции будет представлено 100 картин. 

Фото: кадр из репортажа