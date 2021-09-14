Выставка картин глухих художников пройдет в Барнауле

14.09.2021
Экспозиция будет представлена в музее «Город», расположенном на улице Льва Толстого. Открытие выставки приурочено к Международному дню глухих и 95-летию Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Любой желающий сможет посетить выставку до 10 октября. В пресс-центре администрации Барнаула сообщили, что в проекте приняли участие 16 художников.
Каждый из участников является членом Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Всего на экспозиции будет представлено 100 картин.