Калужский литератор и общественный деятель Сергей Семин умер в 67 лет

На 68-м году жизни после тяжелой болезни 14 сентября умер известный козельчанин Сергей Сёмкин, сообщает gazeta-kozelsk.ru.

«Сергей Евгеньевич умирал без мучений, без болей. Да, он чувствовал усталость, напряжение и постоянный голод. И даже шутил: не пойму, отчего умираю, от голода или от рака. Я думаю, что это милость Божия – он ушел спокойно, дома», – говорится в сообщении супруги писателя. Она же рассказала, что у Сергея Евгеньевича была онкология, от лечения которой химиотерапией он отказался.

Отпевание усопшего состоится в четверг, 16 сентября, в храме Святителя Николая Чудотворца в Березичах Козельского района Калужской области. После он будет захоронен на местном кладбище, рядом с могилами своих родителей.

Сергей Евгеньевич со своими соотечественниками организовал Первый сайт о Козельске – «Козельск.ru». Потом было организовано Козельское общество русских литераторов (КОРЛ), после пошли КОРЛовские альманахи «Злой Град», ежегодный выпуск которого был поддержан также единомышленниками Сергея.



«Очень жалко, что презентация пройдет без Сергея Евгеньевича, который очень любил жить, работать, общаться. Очень любил свою семью и, конечно, внуков. Сергей Евгеньевич, мы скорбим! Нам без тебя, твоих идей, будет очень плохо!» – пишут друзья Семкина.

Фото: gazeta-kozelsk.ru