В Самаре состоялась презентация будущего филиала Третьяковской галереи

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Презентация филиала Государственной Третьяковской галереи прошла в здании «Фабрики-кухни завода им. Масленникова» в Самаре. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в сопровождении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова осмотрела помещения, где будут располагаться экспозиции, лекторий и кинозал.

«Мы прекрасно понимаем, что этого здания могло бы не быть, но наши коллеги в регионе проделали тяжелейшую работу, и теперь это огромный центр, куда могут приходить посетители всех возрастов. С одной стороны, здесь очень молодая профессиональная команда, с другой - классическая форма экспонирования, к которой так привыкло старшее поколение. В филиале запланированы лекции и кинопоказы, очень важно, чтобы здесь постоянно кипела жизнь», - сказала Ольга Любимова.

Филиал Государственной Третьяковской галереи был создан в Самаре, в здании «Фабрики-кухни завода им. Масленникова», в 2019 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. Здание в стиле конструктивизм было построено в 1932 году по проекту архитектора Максимовой и выглядит как скрещенные серп и молот. В здании были завершены масштабные реставрационные работы и проведено благоустройство прилегающей территории. До открытия здания «Фабрики-кухни» ведется активная выставочная деятельность на партнерских площадках с привлечением музейных предметов из коллекции Третьяковской галереи.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что открытие филиала Третьяковской галереи будет способствовать привлечению внимания к региону в целом. «За первые семь месяцев текущего года мы поставили абсолютный рекорд по количеству туристов, посетившим Самарскую область, практически 1,05 млн человек, и это результат, который сам по себе уже достоин уважения. Но я уверен, что магнетизм Третьяковской галереи, этого филиала придаст импульс туристическому потоку в регионе. Самое главное, что мы получаем место по-настоящему творческой силы для жителей нашего региона», - сказал он.

В рамках презентации в залах будущего музея состоялись театральные перформансы «Утопия на ужин», специально созданные хореографом Анной Абалихиной, художником Ксенией Перетрухиной и композитором Алексеем Сысоевым к открытию филиала и посвященные прошлой, настоящей и будущей жизни здания.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова поделилась, что для нее особенной радостью стало, что открытие филиала музея проходит в уникальном памятнике архитектуры. «Здание само по себе должно стать объектом огромного внимания тех, кто будет приезжать в Самару. Ради него одного стоит посетить этот потрясающий город, стоящий на Волге. Сочетание этой невероятной архитектуры и творческой мысли молодых коллег должно произвести эффект разорвавшейся бомбы», - заметила директор Третьяковки.

Как считает депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, появление филиала Третьяковки в здании Фабрики-кухни - идеальное попадание с точки зрения второго рождения уникального памятника советского конструктивизма. «Пройдет немного времени – уже в 2022 году филиал заработает в полную силу, здесь будут проходить выставки, экспозиции, различные просветительские мероприятия», - отметил он. В свою очередь помощник Президента России Владимир Мединский выразил слова благодарности присутствующим за сохранение памятника архитектуры и отметил команду Третьяковской галереи за создание культурно-просветительского центра в здании.

В рамках рабочей поездки в регион Министр культуры России посетила Самарский государственный институт культуры (СГИК) и осмотрела отреставрированный корпус Молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль». Комплекс включает в себя концертный зал-трансформер на 200 зрителей, оборудованный профессиональным световым, звукотехническим и видеопроекционным оборудованием, хореографические залы и выставочный зал с современными системами экспонирования. Ольга Любимова осмотрела также работающую в «Дирижабле» выставку художника Алексея Давыдова «Iris. Ad unicum momentum (Ирис. К уникальному моменту)», а также экспозиции в институте - мультимедийную выставку в рамках 50-летия вуза «#СГИК – кто мы» и студенческий арт-проект «Джаз».

Помимо этого, Министр культуры России осмотрела экспозиции Музейно-выставочного центра «Самара Космическая», рассказывающие о человеческом быте в космосе, трансформации представлений о полетах в космос и становлении отечественной космонавтики. Коллекция музея содержит настоящие космические аппараты, двигатели и образцы конструктивных элементов, используемых в строительстве ракет, в числе уникальных экспонатов образцы изделий космической промышленности: аппараты «Янтарь-2К» и «Ресурс Ф-1», ракетные двигатели для ракет-носителей «Союз-У», «Энергия», «Зенит» и легендарный двигатель НК-33 для царь-ракеты «Н-1». Ольге Любимовой также показали презентацию проекта строительства нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая» с планетарием.

Фото: Минкультуры РФ